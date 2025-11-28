Оригиналы документов 1976 года о создании компании Apple выставили на аукцион

Опубликовано 28 ноября 2025, 21:451 мин.
Оригиналы документов 1976 года о создании компании Apple выставили на аукционУчредительные документы Apple 1976 года продадут, возможно, за $4 млн
Оригинальные документы о создании компании Apple Computer в 1976 году готовятся к продаже на аукционе. СМИ пишут, что их стоимость может достигнуть 4 миллионов долларов.
© Christie's
Аукционный дом Christie's сообщил, что 23 января будет выставлен комплект из трёх страниц — соглашение, которое стало основой для регистрации первой версии компании Apple. Документ подписан тремя сооснователями: Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном. В нём указаны начальные доли участников: по 45% у Джобса и Возняка и 10% у Уэйна. Компания была основана 1 апреля 1976 года, но Уэйн вышел из проекта уже 12 апреля.
Предполагаемая стоимость документов сейчас оценивается от 2 до 4 миллионов долларов. В 2011 году этот же договор, кстати, продали за 1,5 миллиона долларов.