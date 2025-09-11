ORNL собрала испытательный стенд для моделирования ядерного ракетного двигателя

Ядерный двигатель использует водород в качестве рабочего вещества, нагревая его до 3 000 K (2 727 °C), что почти в два раза эффективнее химических ракет по тяге и импульсу. Основная проблема — контроль температуры и реакции в компактном корпусе, который нельзя обслуживать вручную в космосе. Двигатель должен уметь включаться, выключаться и менять мощность по требованию.

В прошлом, например на проекте NASA NERVA в 1960-х, управление реактором осуществлялось по заранее запрограммированным скриптам. Для реальных космических полетов требуется более быстрый и точный контроль.

На стенде ORNL используется макет реактора с шестью управляющими барабанами, оборудованными датчиками движения и крутящего момента. Через систему труб и клапанов с потоком воды и воздуха моделируется протекание жидкого водорода. Контроль ведёт одноплатный компьютер NVIDIA Jetson, связывающий программное и аппаратное обеспечение.