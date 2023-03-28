Оружейная компания заявила, что дата-центр TikTok мешает производству боеприпасов

Nammo — крупная оборонная компания, совладельцами которой являются правительство Норвегии и юр. лицо в Финляндии. Российско-украинский конфликт привёл к резкому росту спроса на боеприпасы. Nammo хотела расшириться, но говорит, что не может сделать это из-за нового соседа. «Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему росту мешает хранение роликов с кошками», — сказали в Nammo.

TikTok строит три дата-центра в Норвегии и надеется построить ещё два к 2025 году.