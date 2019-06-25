Оружие, сделавшее СССР ядерной державой, впервые показали публике

Макет продемонстрировали на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» в составе экспозиции Российского федерального ядерного центра. Бомбу испытали 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. К концу 1951 года было изготовлено уже 29 атомных бомб данного типа. Как пишет «РИА Новости», ранее публике показывали только корпус авиабомбы, в которой размещался заряд РДС-1. А вот устройство корпуса самого заряда рассекретили только сейчас.

Специалисты считают, что именно успешное испытание РДС-1 стало одним из главных событий в истории страны и положило начало её пути как ядерной державы.