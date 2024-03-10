ОС Ubuntu исполнилось 20 лет: история влияния разработчиков на Linux

В то время Linux сталкивался с трудностями. В настольных системах доминировали проприетарные гиганты, а существующие дистрибутивы часто ставили стабильность на первое место по сравнению с удобством работы. Ubuntu, основанный на Debian, был призван устранить этот разрыв. Регулярные шестимесячные циклы релизов обеспечивали новейшее программное обеспечение, сохраняя при этом акцент на простоте использования — разительный контраст с порой туманным миром Linux.

Влияние Ubuntu было неоспоримым. Она способствовала формированию «энергичного» сообщества разработчиков и пользователей, которые сотрудничали друг с другом через форумы, вики и IRC-каналы. Этот дух сообщества стал отличительной чертой проекта, что позволило Ubuntu стать синонимом «удобного и безопасного» Linux.

Но влияние Ubuntu вышло за рамки настольных компьютеров. Она стала ведущей облачной операционной системой, продемонстрировав свою универсальность.

Джек Уоллен (Jack Wallen) из ZDNet подытожил путь Canonical: «Мало кто подозревал, что Canonical станет одной из крупнейших в мире Linux-компаний».