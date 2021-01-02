Оседание почвы затронет жизнь пятой части населения Земли к 2040 году

В исследовании, о котором кратко пишет «Популярная механика», говорится, что эта проблема уже коснулась некоторых регионов. В частности столица Индонезии Джакарта за последние десять лет осела на 2,5 метра. Это стало одной из причин, по которой власти Индонезии решили перенести столицу из Джакарты на остров Борнео. Почва оседает из-за неконтролируемого изъятия грунтовых вод.

Учёные разработали модель, которая позволила им предсказать, какие районы Земли наиболее подвержены риску оседания. Как оказалось, проблему усугубляет глобальное потепление, из-за которого становится больше засух, заставляющих людей выкачивать воду из-под Земли.