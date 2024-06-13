Ошибка ИИ привела к иску против Microsoft и BNN Breaking

Фэннинг назвал ситуацию "возмутительной", сославшись на "ущерб, нанесенный его репутации", несмотря на то, что через день статья была удалена. BNN Breaking, базирующееся в Гонконге издание, за время своей работы опубликовало множество неточностей, часто используя контент, созданный искусственным интеллектом, без надлежащего человеческого контроля.

После этого Microsoft расторгла лицензионное соглашение с BNN.

Ранее исследование NewsGuard выявило более 800 веб-сайтов, на которых генерируется недостоверный контент с помощью искусственного интеллекта.