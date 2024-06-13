Наука и технологии
Опубликовано 13 июня 2024, 09:00
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Ошибка ИИ привела к иску против Microsoft и BNN Breaking

В чем соль
Ошибка искусственного интеллекта привела к судебному иску о клевете против Microsoft и BNN Breaking. Инцидент был связан с фотографией известного ирландского телеведущего Дэйва Фаннинга, которую BNN Breaking ложно связал с делом о "сексуальном проступке". Ошибочная статья, которая несколько часов висела на главной странице MSN (агрегатор Microsoft), стала результатом ошибки ИИ.
Ошибка ИИ привела к иску против Microsoft и BNN Breaking
© Ferra

Фэннинг назвал ситуацию "возмутительной", сославшись на "ущерб, нанесенный его репутации", несмотря на то, что через день статья была удалена. BNN Breaking, базирующееся в Гонконге издание, за время своей работы опубликовало множество неточностей, часто используя контент, созданный искусственным интеллектом, без надлежащего человеческого контроля.

После этого Microsoft расторгла лицензионное соглашение с BNN.

Ранее исследование NewsGuard выявило более 800 веб-сайтов, на которых генерируется недостоверный контент с помощью искусственного интеллекта.