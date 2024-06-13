Ошибка ИИ привела к иску против Microsoft и BNN Breaking

Опубликовано 13 июня 2024, 09:00
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Ошибка ИИ привела к иску против Microsoft и BNN BreakingВ чем соль
Ошибка искусственного интеллекта привела к судебному иску о клевете против Microsoft и BNN Breaking. Инцидент был связан с фотографией известного ирландского телеведущего Дэйва Фаннинга, которую BNN Breaking ложно связал с делом о "сексуальном проступке". Ошибочная статья, которая несколько часов висела на главной странице MSN (агрегатор Microsoft), стала результатом ошибки ИИ.
Фэннинг назвал ситуацию "возмутительной", сославшись на "ущерб, нанесенный его репутации", несмотря на то, что через день статья была удалена. BNN Breaking, базирующееся в Гонконге издание, за время своей работы опубликовало множество неточностей, часто используя контент, созданный искусственным интеллектом, без надлежащего человеческого контроля.
После этого Microsoft расторгла лицензионное соглашение с BNN.
Ранее исследование NewsGuard выявило более 800 веб-сайтов, на которых генерируется недостоверный контент с помощью искусственного интеллекта.