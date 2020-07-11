Ошибка системы распознавания лица вызвала очередной незаконный арест

На этот раз подозреваемого обвинили во взломе автомобиля и порче имущества, а именно смартфона. Что интересно, мужчину распознала не только система, но и жертва преступления. Хотя, как пишет издание Engadget, имелись доказательства невиновности подозреваемого.

Сообщается, что момент взлома автомобиля попал на видео. Преступник, запечатлённый на нём, не похож на обвиняемого. В частности, у задержанного мужчины есть татуировки на руках, а у настоящего преступника их не видно. В итоге и жертва, и заместитель прокурора согласились, что парня задержали по ошибке. А система распознавания лица дала сбой. Судья закрыл дело.

Стоит отметить, что с недавних пор полиция Детройта имеет право использовать систему распознавания лица только при особо тяжких преступлениях. Дело с обвинённым ошибочно мужчиной произошло ещё до введения этого нового правила.