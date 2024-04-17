Ошибочный клик в ПО юрфирмы привел к разводу пару, которая об этом не знала

Ошибка заключалась в подаче документов на развод не той пары. Несмотря на ошибку, онлайн-система суда быстро обработала запрос, оформив развод за рекордные 21 минуту. Только через два дня Vardags осознал свою ошибку и попытался изменить порядок действий.

Однако последовавшая за этим судебная тяжба выявила один важный момент: приказ о разводе, хотя и был случайным, следовал всем надлежащим процедурам. Судья сэр Эндрю Макфарлейн, председатель Отдела по делам семьи, постановил, что эффективность судебной системы в данном случае означает, что случайное решение о разводе было действительным.

Признав прискорбность ситуации, судья Макфарлейн подчеркнул важность поддержания честности судебной системы. Он утверждал, что разрешение отмены решения в случае таких ошибок может создать неопределенность в бракоразводных процессах.