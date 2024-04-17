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Наука и технологии
Опубликовано 17 апреля 2024, 18:22
1 мин.

Ошибочный клик в ПО юрфирмы привел к разводу пару, которая об этом не знала

Судья отменят решение не стал
Лондонская пара официально развелась благодаря досадной опечатке, допущенной юридической фирмой. Простая путаница в файлах фирмы Vardags, специализирующейся на разводах, привела к тому, что окончательное решение о разводе было вынесено для пары, совершенно не знавшей об этом процессе.
Ошибочный клик в ПО юрфирмы привел к разводу пару, которая об этом не знала
© Ferra

Ошибка заключалась в подаче документов на развод не той пары. Несмотря на ошибку, онлайн-система суда быстро обработала запрос, оформив развод за рекордные 21 минуту. Только через два дня Vardags осознал свою ошибку и попытался изменить порядок действий.

Однако последовавшая за этим судебная тяжба выявила один важный момент: приказ о разводе, хотя и был случайным, следовал всем надлежащим процедурам. Судья сэр Эндрю Макфарлейн, председатель Отдела по делам семьи, постановил, что эффективность судебной системы в данном случае означает, что случайное решение о разводе было действительным.

Признав прискорбность ситуации, судья Макфарлейн подчеркнул важность поддержания честности судебной системы. Он утверждал, что разрешение отмены решения в случае таких ошибок может создать неопределенность в бракоразводных процессах.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#ошибки
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#ПО
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#брак