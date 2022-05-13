«Оскар» уличили в накрутке голосов при помощи ботов

Как пишет TheWrap, самыми активными избирателями в опросах на церемонии вручения премии «Оскар» были автономные боты. Именно благодаря этому победили фильмы Зака Снайдера. В номинации «лучший фильм» по мнению зрителей выиграла «Армия мертвецов», а во второй номинации — сцена с Флэшем из «Лиги справедливости».

То, что использовались боты, подтверждают аномалии в голосовании. Наблюдались скачки количества голосов в конкретные дни. Например, 27 февраля проголосовали 25 тысяч, а в другие дни в среднем голосовали — от 4 до 15 тысяч.

Twitter, где проходил опрос, старался обезопаситься от ботов. С одного аккаунта разрешалось отправить только 20 голосов, а к голосованию вообще не допускались профили, которым не было хотя бы 24 часа с момента создания. Однако это всё не помогло.