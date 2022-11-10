Осьминогов застали за необычным поведением

Осьминогов застали за необычным поведениемОсталось понять их мотивы
Ученые, изучающие поведение диких осьминогов у берегов Австралии, сделали странное открытие: эти существа бросали друг в друга ил, водоросли и даже ракушки. Таким образом они присоединились к небольшому числу животных, которые бросают предметы в цель, хотя исследователи не совсем уверены в мотивах такого поведения.
Исследование проводилось учеными из Сиднейского университета, которые использовали стационарные камеры GoPro для съемки поведения осьминогов в морском заповеднике. На кадрах, собранных командой, видно, как осьминоги бросают различные предметы в разных сценариях, а иногда попадают ими в других осьминогов.
В некоторых случаях осьминогов можно было увидеть выбрасывающими остатки пищи или другие материалы в явной попытке навести порядок в своем жизненном пространстве. В другом случае самка осьминога неоднократно бросала ил в самца осьминога, который пытался спариться с ней, но тот уворачивался от летящих снарядов. Ученые также видели, как осьминоги бросали ил в одну из исследовательских камер, в то время как другие броски попадали в близлежащих рыб.
University of Sydney
"Лишь в меньшинстве случаев броски оказываются целенаправленными. Я бы предположил, что многие целевые броски больше похожи на попытку установить некое "личное пространство", но это лишь предположение, очень трудно понять, какие цели они могут преследовать", - сказал Питер Годфри-Смит, ведущий автор исследования.
Исследование позволяет считать их одними из немногих известных животных, делающих это наряду с приматами, слонами, мангустами и птицами. Но осьминоги "бросают" предметы иначе. Они собирают и направляют материалы с помощью щупалец, но движущей силой являются струи воды, выбрасываемые через сифоны.