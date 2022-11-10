Осьминогов застали за необычным поведением

Исследование проводилось учеными из Сиднейского университета, которые использовали стационарные камеры GoPro для съемки поведения осьминогов в морском заповеднике. На кадрах, собранных командой, видно, как осьминоги бросают различные предметы в разных сценариях, а иногда попадают ими в других осьминогов.

В некоторых случаях осьминогов можно было увидеть выбрасывающими остатки пищи или другие материалы в явной попытке навести порядок в своем жизненном пространстве. В другом случае самка осьминога неоднократно бросала ил в самца осьминога, который пытался спариться с ней, но тот уворачивался от летящих снарядов. Ученые также видели, как осьминоги бросали ил в одну из исследовательских камер, в то время как другие броски попадали в близлежащих рыб.