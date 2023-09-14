Оснащение спутников искусственным интеллектом максимально упростили

Это сотрудничество направлено на решение проблемы дорогостоящего и трудоемкого хранения и обработки данных на земле. Взаимные клиенты могут одним щелчком мыши развернуть свои модели ИИ на спутниках с помощью CogniSAT, что позволит генерировать выводы из данных прямо в космосе. Такой подход повышает автономность и эффективность принятия решений на периферии и одновременно снижает затраты операторов спутниковых группировок, поскольку уменьшает капитальные расходы, связанные с передачей данных, и сокращает потребность в полосе пропускания для связи.

Ubotica будет использовать облачную инфраструктуру IBM и компоненты watsonx.ai для создания гибридной облачной платформы ИИ.