Оснащение спутников искусственным интеллектом максимально упростили

Оснащение спутников искусственным интеллектом максимально упростилиОдним кликом
Дублинская компания Ubotica объединила усилия с IBM для упрощения использования приложений искусственного интеллекта на низкоорбитальных спутниках (LEO). Ubotica предлагает свою вычислительную платформу CogniSAT для систем искусственного интеллекта на спутниках, позволяющую использовать их непосредственно в космосе.
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Это сотрудничество направлено на решение проблемы дорогостоящего и трудоемкого хранения и обработки данных на земле. Взаимные клиенты могут одним щелчком мыши развернуть свои модели ИИ на спутниках с помощью CogniSAT, что позволит генерировать выводы из данных прямо в космосе. Такой подход повышает автономность и эффективность принятия решений на периферии и одновременно снижает затраты операторов спутниковых группировок, поскольку уменьшает капитальные расходы, связанные с передачей данных, и сокращает потребность в полосе пропускания для связи.
Ubotica будет использовать облачную инфраструктуру IBM и компоненты watsonx.ai для создания гибридной облачной платформы ИИ.