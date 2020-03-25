Основатель AliExpress отправил в Россию медицинские маски

Благотворительный фонд Alibaba Foundation и Фонд Джека Ма доставили в Россию не только медицинские маски, но и тесты на коронавирус, а также другие средства защиты.

Об этом сообщили сама Alibaba и её логистическая компания «Цайняо». Последняя занималась координацией, подготовкой доставки и сбором груза.

«Ведомости» пишут, что данные тесты на коронавирус прошли сертификацию в Китае. В Alibaba считают, что они позволят существенно ускорить обнаружение заражённых. Правда, пока неясно, сертифицированы ли тесты на территории России.

Напомним, Джек Ма является сооснователем компании Alibaba, которой принадлежит интернет-магазин AliExpress. Осенью прошлого года Ма покинул компанию, но остался советником для неё.