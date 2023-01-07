Основатель AliExpress потерял контроль над своей компанией Ant Group

Ant Group владеет платёжной системой AliPay. Теперь Джек Ма не имеет права голоса в вопросах, касающихся подразделения. Сейчас в совете директоров компании половину составляют четыре независимых директора.

До сих пор Джек Ма и ещё три инвестора владели в сумме 53,46% акций Ant Group. Теперь же у Ма останется только 6,2%.

Напомним, что в ноябре 2022 года газеты сообщали, что Ма покинул Китай и уехал в Токио.