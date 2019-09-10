Основатель AliExpress покинул компанию

Именно в юбилейный год (а ещё в день своего 55-летия) предприниматель и решил покинуть компанию. Об этом Ма предупреждал ещё в прошлом году. Тогда он рассказал, что хочет заняться образовательными проектами.

Новым главой совета директоров стал гендиректор Alibaba — Дэниэл Чжан. Он также известен как автор идеи ежегодной распродажи — «дня холостяков».

Bloomberg сообщает, что, несмотря на отставку, Ма сохранит влияние на компанию. С ним будут советоваться перед принятием важных решений.

Стоит отметить, что Джек — один из богатейших людей в мире. Основал Alibaba.com в 1999 году с 17 партёрами в Китае. Изначально Alibaba позиционировалась как площадка для торгов мелких и средних предприятий. AliExpress же появился в 2010 году