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Наука и технологии
Опубликовано 02 мая 2024, 06:45
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Основатель Binance получил тюремный срок: биткоин отреагировал сразу

Ему просили дать 3 года тюрьмы, а дали 4 месяца
Основатель Binance Чангпенг Чжао получил 4-месячный тюремный срок за то, что допустил масштабное отмывание денег на своей криптовалютной бирже.
Основатель Binance получил тюремный срок: биткоин отреагировал сразу
© Ferra

Прокуроры добивались более сурового приговора — 3 года лишения свободы, подчеркивая, что Binance способствовала транзакциям, поддерживающим терроризм, насилие над детьми и торговлю наркотиками. Признав свою неправоту, защита Чжао выступила за отказ от тюремного заключения, указав на его усилия по улучшению соблюдения законодательства после ухода с поста генерального директора в ноябре 2023 года.

В центре дела была неспособность Binance внедрить надлежащие протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML). Хотя адвокаты утверждают, что Чжао не знал о конкретных нарушениях, прокуроры считают, что он сознательно пренебрегал банковскими правилами США, чтобы стимулировать быстрый рост Binance.

Криптовалюты отреагировали на новости о приговоре Чжао, в том числе и биткоин, который преодолел отметку в 60 тыс долларов, а Ethereum упал ниже $ 3000 на момент написания материала.

Источник:AP
Автор:Максим Многословный
Теги:
#биткоин
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#биржа