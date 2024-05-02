Основатель Binance получил тюремный срок: биткоин отреагировал сразу

Прокуроры добивались более сурового приговора — 3 года лишения свободы, подчеркивая, что Binance способствовала транзакциям, поддерживающим терроризм, насилие над детьми и торговлю наркотиками. Признав свою неправоту, защита Чжао выступила за отказ от тюремного заключения, указав на его усилия по улучшению соблюдения законодательства после ухода с поста генерального директора в ноябре 2023 года.

В центре дела была неспособность Binance внедрить надлежащие протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML). Хотя адвокаты утверждают, что Чжао не знал о конкретных нарушениях, прокуроры считают, что он сознательно пренебрегал банковскими правилами США, чтобы стимулировать быстрый рост Binance.

Криптовалюты отреагировали на новости о приговоре Чжао, в том числе и биткоин, который преодолел отметку в 60 тыс долларов, а Ethereum упал ниже $ 3000 на момент написания материала.