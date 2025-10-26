Основатель Binance предположил, что биткоин создал Дональд Трамп

Пост был выложен после помилования Чжао Трампом. По словам Белого дома, предыдущая администрация Джо Байдена «преследовала его в рамках войны против криптовалют». Даже среди пользователей платформы Kalshi, где делают прогнозы политических событий, 59% считают, что Трамп действительно может быть создателем биткоина.

Споры о происхождении биткоина ведутся уже много лет. Так, даже ходили слухи, что биткоин мог создать Илон Маск, но он это отрицал. Маск предполагал, что Сатоши Накамото — это математик, который в 1998 году разработал алгоритм децентрализованной цифровой валюты под названием bit gold.