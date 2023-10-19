Основатель Facebook* выделил $250 млн на изучение иммунных клеток

Основатель Facebook* выделил $250 млн на изучение иммунных клетокДеньги выделены совместным с его женой фондом
«Инициатива Чана Цукерберга» приступает к реализации новаторского проекта - созданию в Нью-Йорке исследовательского центра CZ Biohub NY, нацеленного на совершенствование методов раннего выявления и лечения заболеваний.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Эта филантропическая инициатива, возглавляемая Присциллой Чан и генеральным директором компании Meta* Марком Цукербергом, выделяет на реализацию проекта значительные средства в размере 250 млн долларов.
В тесном сотрудничестве с Колумбийским, Рокфеллеровским и Йельским университетами CZ Biohub NY первоначально сосредоточится на заболеваниях, которые часто диагностируются слишком поздно для эффективного лечения.
Основная цель - разгадать тонкости работы иммунных клеток, что позволит выявлять тканеспецифические изменения, служащие ранними индикаторами начала заболевания. В конечном итоге CZ Biohub NY стремится создать иммунные клетки, способные выявлять нарушения на более ранних стадиях и непосредственно воздействовать на очаги заболевания для более эффективного лечения. Следующим шагом для нью-йоркского биохаба станет поиск подходящего места для проведения исследований.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена