Основатель Facebook* выделил $250 млн на изучение иммунных клеток

Эта филантропическая инициатива, возглавляемая Присциллой Чан и генеральным директором компании Meta* Марком Цукербергом, выделяет на реализацию проекта значительные средства в размере 250 млн долларов.

В тесном сотрудничестве с Колумбийским, Рокфеллеровским и Йельским университетами CZ Biohub NY первоначально сосредоточится на заболеваниях, которые часто диагностируются слишком поздно для эффективного лечения.

Основная цель - разгадать тонкости работы иммунных клеток, что позволит выявлять тканеспецифические изменения, служащие ранними индикаторами начала заболевания. В конечном итоге CZ Biohub NY стремится создать иммунные клетки, способные выявлять нарушения на более ранних стадиях и непосредственно воздействовать на очаги заболевания для более эффективного лечения. Следующим шагом для нью-йоркского биохаба станет поиск подходящего места для проведения исследований.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена