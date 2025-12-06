Основатель Huawei: Китай, США и Huawei по-разному видят ИИ, но стремятся к одному

Он отметил, что Китай делает ставку на практическую пользу технологий — рост прибыли, снижение затрат и повышение эффективности. США же больше сосредоточены на исследованиях в области «общего» и «сверхразумного» ИИ — гипотетических систем, способных мыслить как человек или намного лучше.

Huawei, по словам Жэня, концентрируется на применении больших моделей, больших данных и мощных вычислений в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Задача компании — решать конкретные проблемы, которые возникнут в ближайшие 3−5 лет: развитие моделей для автопилота, голосовой помощник Celia в автомобилях и смартфонах, а также другие решения для производства и повседневной жизни.

При этом Жэнь подчеркнул, что работа только начинается.