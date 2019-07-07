Основатель Huawei признался, что подражает Apple

Рассуждения Жэнь Чжэнфэя (Ren Zhengfei) приводит CNBC. Он объяснил, что Apple для него образец для подражания в том, как она относится к защите конфиденциальной информации своих пользователей. Строгая позиция компании из Купертино в этом вопросе известна уже давно, и Huawei хочет соответствовать ей.

Журналисты спросили Чжэнфэя, предоставит ли когда-нибудь китайская компания данные пользователей властям. Основатель Huawei ответил отрицательно. В качестве подтверждения того, что компания этого ещё не делала, Чжэнфэй напомнил про США, которые не упустили бы возможности зацепиться за такой факт.