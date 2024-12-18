Основатель iRobot создаст роботов-питомцев. Apple тут ни при чем

Опубликовано 18 декабря 2024, 13:301 мин.
Основатель iRobot создаст роботов-питомцев. Apple тут ни при чемОн запускает стартап по производству домашних роботов
Колин Энгл, соучредитель и бывший генеральный директор iRobot, вернулся с новым робототехническим стартапом под названием Familiar Machines & Magic. Компания, пока находящаяся в «тени», работает над домашними роботами, ориентированными на «здоровье и хорошее самочувствие» и, возможно, созданными в виде звероподобных «друзей».
© iRobot
В команду входят бывший технический директор iRobot Крис Джонс и Айра Ренфрю, который ранее работал над ныне снятым с производства роботом Scout от Amazon. По данным СМИ, Familiar Machines & Magic уже привлекла 15 миллионов долларов и ищет еще столько же. В объявлении о вакансии компания описывается как «хорошо финансируемый» стартап в области искусственного интеллекта и робототехники, расположенный недалеко от Бостона.
Новое направление деятельности Энгл выбрал после того, как покинул компанию iRobot в начале этого года, после неудачной продажи Amazon. iRobot с тех пор сократил штат и бюджет, сосредоточившись исключительно на устройствах для уборки.