Основатель iRobot создаст роботов-питомцев. Apple тут ни при чем

В команду входят бывший технический директор iRobot Крис Джонс и Айра Ренфрю, который ранее работал над ныне снятым с производства роботом Scout от Amazon. По данным СМИ, Familiar Machines & Magic уже привлекла 15 миллионов долларов и ищет еще столько же. В объявлении о вакансии компания описывается как «хорошо финансируемый» стартап в области искусственного интеллекта и робототехники, расположенный недалеко от Бостона.

Новое направление деятельности Энгл выбрал после того, как покинул компанию iRobot в начале этого года, после неудачной продажи Amazon. iRobot с тех пор сократил штат и бюджет, сосредоточившись исключительно на устройствах для уборки.