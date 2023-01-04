Основатель криптопроекта проиграл деньги инвесторов в казино

В заявлении, опубликованном в Twitter, он написал, что стал невероятно зависим от азартных игр: "каждый доллар, который я мог найти, я вкладывал в криптоказино Stake в надежде на крупный выигрыш … Даже когда крупные выигрыши случались, этого было недостаточно. В конце концов, я потерял все. Помимо моих собственных сбережений, я также безответственно использовал средства инвесторов, чтобы попытаться "вернуть свои деньги" из казино, что было неправильно по многим причинам”*.

Он добавил, что на данный момент он полностью разорен “как финансово, так и духовно”, а также работает с группой помощи, чтобы начать "путь к выздоровлению".

Неясно, сколько денег он потерял, но после его слов цена CluCoin упала на 63%, а рыночная стоимость проекта The Goobers снизилась на 9%.