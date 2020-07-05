Основатель Linux признался, что забросил программирование

О своей жизни Линус поведал в беседе с вице-президентом VMware на конференции Open Source Summit/Embedded Linux Conference Europe. Он сообщил, что хоть многие пользователи до сих пор верят, что программист занимается разработкой, на самом деле, это уже в прошлом. Сейчас Торвальдс не программирует: большую часть времени он тратит на чтение и написание электронных писем. Если Линусу и приходится писать код, то это происходит в клиенте электронной почты во время дискуссий с разработчиками.

Линус Торвальдс создал Linux, вдохновившись прочтением книги, посвящённой операционной системе Minix. Сейчас только примерно два процента системного ядра Linux написаны самим основателем.