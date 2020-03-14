Наука и технологии
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Основатель Microsoft покинул совет директоров компании
Он сосредоточится на благотворительности
Основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) покинул совет директоров компании. Он решил сосредоточиться на благотворительности.
В частности, Билла интересуют отрасли здравоохранения, образования. Кроме того, Гейтс хочет принимать активное участие в борьбе с изменением климата.
В официальном сообщении Microsoft также сказано, что основатель компании продолжить работу в качестве советника генерального директора по технологиям.
Гейтс также вышел из совета директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта.
Отметим, что на сегодняшний день в совете директоров Microsoft остаются 12 человек. Генеральным исполнительным директором компании является Сатья Наделла (Satya Nadella).
Microsoft была основана Гейтсом и Полом Алленом (Paul Allen) в 1975 году. Сейчас компания является одним из крупнейших создателей программного обеспечения в мире.