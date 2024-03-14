Основатель Nvidia студентам Стэнфорда: слишком высокие цели могут помешать успеху

Хуанг утверждает, что для преодоления неизбежных трудностей на пути к достижению успеха важна не столько высокая амбициозность, сколько стойкость. Он считает, что сама природа обучения в таком элитном учебном заведении, как Стэнфорд, с его высокими стандартами и стоимостью, может способствовать формированию нереалистичных ожиданий.

Хуанг считает, что студенты таких университетов могут иметь искаженное представление о своем будущем успехе, не будучи готовыми справиться с неудачами.

Он считает, что истинный характер формируется благодаря преодолению трудностей и столкновению с невзгодами. Он подчеркивает, что страдания облагораживают не только людей, но и компании.

Хуанг поясняет, что его пропаганда трудностей не сводится к принятию страданий. Напротив, он рассматривает их как необходимый катализатор роста и устойчивости. Он утверждает, что использует фразу «боль и страдания» в Nvidia, чтобы поощрять непрерывное совершенствование и предотвращать «самоуспокоенность».