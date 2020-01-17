Основатель SpaceX раскритиковал ракету НАСА

”Фундаментальная проблема SLS в том, что она не многоразовая. Это означает, что ракета стоимостью миллиард долларов уничтожается при каждом пуске. Стопроцентная трагедия”, - заявил Илон Маск на своей официальной странице в Twitter. Отмечается, что сверхтяжёлая ракета Falcon Heavy, которую разрабатывают в SpaceX отличается своими многоразовыми блоками, способными возвращаться после миссии обратно на Землю.

Напомним, что первый запуск ракеты SLS должен был состояться еще три года назад, однако был перенесен на 2021-2021 годы в связи с техническими недостатками, которые были зафиксированы при разработке.