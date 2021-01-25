Основатель Steam рассказал о нейрокомпьютерных интерфейсах для игр

Ньюэлл сообщил, что Valve работает с компанией OpenBCI над созданием программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое позволит разработчикам обрабатывать сигналы мозга человека. Это можно применять, например, чтобы игра «поняла», не скучно ли игроку, и подстроилась нужным образом под его настроение. К примеру, повысила сложность.

Ньюэлл также отметил, что сейчас мы ограничены собственным телом и не можем полностью погрузиться в игру. Нейрокомпьютерные интерфейсы же позволяет вывести гейминг совершенно на иной уровень. «Реальный мир будет казаться плоским, блеклым, размытым по сравнению с тем опытом, который можно будет создать прямо в мозге человека», — заявил Ньюэлл.

Он, впрочем, признаёт, что нейрокомпьютерные интерфейсы несут в себе свои риски. Они могут быть, например, восприимчивы к вирусам.

Стоит отметить, что, похоже, у Valve пока нет никаких планов по коммерциализации своих исследований.