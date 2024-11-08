В 2013 году Чанг, планируя «преемничество», видел в Хуанге перспективного кандидата. Однако, несмотря на привлекательное предложение, Хуанг, развивавший Nvidia, предпочел сосредоточиться на будущем своей компании.

Вместо этого Чанг назначил К. К. Вея и Марка Лю сопредседателями, готовя их к руководству. В 2018 году Вей стал CEO, а Лю — председателем совета директоров. В 2023 году Лю покинул TSMC, и Вей взял на себя обе роли.

Ирония в том, что успех Nvidia вознес и TSMC на вершину мировой капитализации, а Хуангу теперь приходится балансировать между США и Китаем.