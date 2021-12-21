Основатель Twitter предупредил о превращении интернета в игрушку капиталистов

На этот пост, в котором Дорси обвиняет web3 в становление игрушкой капиталистов, уже ответил Илон Маск. Он написал: «кто-нибудь видел web3? Я не могу его найти». Сам Дорси считает, что нужно сосредоточиться на технологиях, которые реально смогут помочь людям, а не будут находиться во владении отдельных лиц или компаний.