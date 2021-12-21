Основатель Twitter предупредил о превращении интернета в игрушку капиталистов

Основатель Twitter предупредил о превращении интернета в игрушку капиталистовЕму не нравится идея web3
Web 3.0 — это концепция, ориентированная на развитие интернет-технологий с помощью технологии блокчейн. Она подразумевает децентрализацию, отсутствие единого органа контроля и цензуры. Однако Джек Дорси не видит плюсов в этой концепции.
Вы не владеете web3. Он принадлежит венчурным капиталистам и их партнёрам. Этого не избежать. В конечном итоге web3 — всего лишь централизованная организация с другим названием. Знайте, во что вы ввязываетесь…
На этот пост, в котором Дорси обвиняет web3 в становление игрушкой капиталистов, уже ответил Илон Маск. Он написал: «кто-нибудь видел web3? Я не могу его найти». Сам Дорси считает, что нужно сосредоточиться на технологиях, которые реально смогут помочь людям, а не будут находиться во владении отдельных лиц или компаний.