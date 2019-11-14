Основатель Wikipedia запустил соцсеть без рекламы

Уэйлс рассказал, что использовал в новом проекте ту же бизнес-модель, что и в Wikipedia. То есть WT: Social будет существовать на пожертвования пользователей. Именно это избавит её от рекламы. Уэйлс сам называет проект «безумным экспериментом», но считает, что новое поколение потребителей готово платить за «значимый» контент в интернете. В качестве доказательства данного утверждения предприниматель приводит подписки на Netflix и Spotify.

WT: Social работает с октября. За месяц число пользователей достигло 50 тысяч. А вот развитием соцсети занимаются всего несколько человек.

Сообщается, что пользователи могут размещать в WT: Social ссылки на материалы из различных источников и обсуждать их. Алгоритмы соцсети в отличаются от алгоритмов Facebook и Twitter. Так в топ ленты поднимаются новые материалы, а не самые «залайканные».