Основатель Яндекса оспорит санкции против него

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Основатель Яндекса оспорит санкции против негоСовет директоров компании поддерживает Воложа
Недавно Евросоюз ввёл санкции против сооснователя Яндекса Аркадия Воложа. В этот же день он покинул руководящие должности в группе компаний и вышел из состава совета директоров. Сегодня стало известно, что Волож намерен обжаловать внесение в санкционный список. А его коллеги по совету директоров высказали свою позицию.
О намерении Воложа оспорить решение ЕС о включении его в санкционный список сообщил сам Яндекс. Совет директоров компании назвал санкции «совершенно несправедливыми» и «основанными на неточном представлении об Аркадии и том, что такое “Яндекс”».
Вместо того, чтобы вводить санкции, Аркадия следовало бы похвалить за строительство с нуля одной из самых независимых, современных и прогрессивных компаний в России и одной из самых инновационных компаний в Европе.
Настоящий первооткрыватель в области поисковых систем, карт, сервисах поездок, навигации и беспилотных автомобилей — и это только малая часть сфер, где Яндекс преуспевает.
совет директоров Яндекса