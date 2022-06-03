Основатель Яндекса покинул компанию из-за санкций

Полный список должностей, которые покидает Аркадий Волож выглядит так: он покидает совет директоров, пост генерального директора группы компаний "Яндекса" и руководящие должности в международных дочерних структурах группы.

Как отмечает сам “Яндекс”, введенные против Воложа санкции не распространяются ни на материнскую компанию "Яндекса" Yandex N.V., ни на ее дочерние компании. Все дело в том, что он не является контролирующим акционером.

Компания также уверена, что ситуация в целом не повлияет на его операционную деятельность, финансовое состояние и взаимодействие с партнерами. Совет директоров группы компаний продолжает функционировать в обычном режиме.