Основатель Яндекса решил покинуть компанию

Сообщается, что Волож написал соответствующее сообщение во внутренней системе для работников Яндекса. Пресс-служба компании пока не дала никому комментариев.

«Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. Мне по-прежнему интересно помогать советами четырём международным стартапам, которые могут развиваться вне холдинга Яндекса», — цитируют СМИ Воложа.

Ранее бывший глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что «принял предложение Яндекса стать советником по корпоративному развитию».