Основателей ультраправого движения QAnon раскрыли с помощью нейросетей

QAnon — распространённая в США теория заговора. Ее последователи убеждены, что в США правит некая тайная и могущественная группа “сатанистов-педофилов”, включающая в себя лидеров Демократической партии, бизнесменов, голливудских актёров, королевские семьи и других знаменитостей. Основателем считается человек с ником “Q”

С помощью нейросетей исследователи, возможно, раскрыли личность Q, основателя движения QAnon. В обширном докладе, The New York Times поделилась выводами двух независимых групп судебных лингвистов, которые утверждают, что они идентифицировали Пола Фурбера, южноафриканского разработчика программного обеспечения, как первоначального автора Q. Они утверждают, что кандидат в конгресс Аризоны Рон Уоткинс также писал под этим псевдонимом, сначала сотрудничая с Фурбером, а затем взяв на себя управление аккаунтом.

Швейцарская группа, использовала программное обеспечение для разбивки сообщений Q на последовательности из трех символов. Затем они отследили, как часто эти последовательности повторяются. Французская команда, тем временем, обучила ИИ искать закономерности в письмах Кью. Оба метода в целом подпадают под подход, известный как стилометрия, направленный на анализ письма. Чтобы не спутать программы, команды ограничили свой анализ сообщениями в социальных сетях. По их словам, среди всех других возможных авторов, которых они подвергли анализу, манера письма Фёрбера и Уоткинса больше всего была похожа на манеру Q.

И Фёрбер, и Уоткинс отрицают, что они являлись авторами какого-либо сообщения Q.