Основательницу пиратского сайта с научными статьями наградили

Элбакян, программист из Казахстана, основала Sci-Hub в 2011 г. для борьбы с высокими ценами на научные статьи, устанавливаемыми академическими издательствами. Используя PHP-скрипт, сайт автоматически ищет статьи в Интернете и выкладывает их в открытый доступ. Для доступа к платным материалам используются учетные данные студентов и преподавателей университетов.

В то время как некоторые хвалят Sci-Hub за демократизацию доступа к знаниям, академические издательства возбудили против сайта судебное дело. Такие крупные издательства, как Wiley и American Chemical Society, заблокировали доступ к сайту в некоторых странах, а компания Elsevier успешно подала в суд на Элбакяна за размещение пиратского контента.

Несмотря на все трудности, Sci-Hub остается популярным ресурсом во всем мире, который служит ученым, журналистам, студентам и многим другим. Медики утверждают, что Sci-Hub спасает жизни людей, предоставляя доступ к медицинским журналам ограниченного доступа.