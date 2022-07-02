Наука и технологии
Сегодня в 16:49
1 мин.

Основателя Apple Стива Джобса наградили Президентской медалью Свободы

Посмертно
Президент США Джо Байден назвал семнадцать лауреатов Президентской медали свободы. Среди них есть один из основателей Apple Стив Джобс, которого наградили посмертно.
Основателя Apple Стива Джобса наградили Президентской медалью Свободы

Президентская медаль свободы - это высшая гражданская награда США, которая вручается “людям, внесшим образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значительные общественные, государственные или частные начинания”.

Стив Джобс, который погиб в 2011 году был соучредителем, главным исполнительным директором и председателем совета директоров Apple, генеральным директором Pixar и занимал ведущую роль в Walt Disney Company.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что “его видение, воображение и креативность привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять способы коммуникации в мире, а также преобразовали компьютерную, музыкальную, киноиндустрию и беспроводную связь”.

Награды будут вручены в Белом доме 7 июля 2022 года.

Новости партнеров
Новости партнеров