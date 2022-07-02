Основателя Apple Стива Джобса наградили Президентской медалью Свободы

Президентская медаль свободы - это высшая гражданская награда США, которая вручается “людям, внесшим образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие значительные общественные, государственные или частные начинания”.

Стив Джобс, который погиб в 2011 году был соучредителем, главным исполнительным директором и председателем совета директоров Apple, генеральным директором Pixar и занимал ведущую роль в Walt Disney Company.

В пресс-релизе Белого дома говорится, что “его видение, воображение и креативность привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять способы коммуникации в мире, а также преобразовали компьютерную, музыкальную, киноиндустрию и беспроводную связь”.

Награды будут вручены в Белом доме 7 июля 2022 года.