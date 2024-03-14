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Наука и технологии
Опубликовано 14 марта 2024, 13:19
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Основателя миксера криптовалют осудили за «отмыв» 400 миллионов долларов

Он говорил, что всего лишь пользуется сервисом
Роман Стерлингов, основатель печально известного миксера криптовалют «Bitcoin Fog», во вторник был признан виновным присяжными Окружного суда США. Стерлингову были предъявлены обвинения в отмывании денег, заговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег и нарушении правил Закона о передаче денег округа Колумбия.

Несмотря на то, что на протяжении всего процесса Стерлингов утверждал, что является простым пользователем, он был признан виновным в управлении Bitcoin Fog с 2011 по 2021 год. Прокуроры представили доказательства, свидетельствующие о роли сервиса как центра отмывания денег для преступников.

За десять лет работы Bitcoin Fog обработал более 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых на момент совершения транзакций составляла около 400 миллионов долларов. Власти утверждают, что значительная часть этой криптовалюты поступила с даркнет-рынков.

Самые серьезные обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а два других обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Приговор назначен на 15 июля.

Адвокат Стерлингова планирует обжаловать вердикт.

Источник:Cointelegraph
Автор:Максим Многословный
Теги:
#криптовалюта
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#деньги
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#суд