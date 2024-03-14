Основателя миксера криптовалют осудили за «отмыв» 400 миллионов долларов

Несмотря на то, что на протяжении всего процесса Стерлингов утверждал, что является простым пользователем, он был признан виновным в управлении Bitcoin Fog с 2011 по 2021 год. Прокуроры представили доказательства, свидетельствующие о роли сервиса как центра отмывания денег для преступников.

За десять лет работы Bitcoin Fog обработал более 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых на момент совершения транзакций составляла около 400 миллионов долларов. Власти утверждают, что значительная часть этой криптовалюты поступила с даркнет-рынков.

Самые серьезные обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а два других обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Приговор назначен на 15 июля.

Адвокат Стерлингова планирует обжаловать вердикт.