Опубликовано 19 ноября 2025, 10:05
Основателя Pebble обвинили в попытке «присвоить» работы сообщества

Вовзращение умных часов Pebble после почти девяти лет “молчания” озарилось конфликтом. Сообщество Rebble — группа разработчиков, которые поддерживали работу старых Pebble после закрытия компании в 2016 году, — обвинило основателя Pebble Эрика Мигиковски в попытке получить полный контроль над их наработками.
© Pebble

Rebble работали над сохранением экосистемы: они создали неофициальную версию PebbleOS, поддерживали альтернативный магазин приложений и продолжали выпускать обновления. И уже этот магазин стал основой новой версии Pebble, которую продвигает компания Core Devices.

При этом ранее Core и Rebble договорились сотрудничать: сервис должен был использоваться как база для нового магазина приложений, а все обновления автоматически отображались бы у Pebble. Однако Rebble заявляет, что соглашение на грани краха. По словам команды, Мигиковски потребовал передать ему все данные и разработки, накопленные за последние годы.

Команда говорит, что Мигиковски не готов закрепить свои обещания о прозрачности письменно.

Кроме того, Rebble заявляет, что их просят отключить собственный магазин и перенаправить домены на новый Pebble Store, а также обвиняют Core Devices в попытке копирования данных с их серверов.

