Наука и технологии
14:01, 15 декабря 2022
1 мин.

Основателю криптобиржы FTX грозит срок до 115 лет

Все 8 пунктов касаются мошенничества

Федеральные прокуроры США предъявили обвинения Сэму Бэнкман-Фриду, соучредителю и бывшему генеральному директору рухнувшей криптовалютной биржи FTX, по восьми пунктам, по которым максимальный совокупный срок наказания составляет 115 лет.

Основателю криптобиржы FTX грозит срок до 115 лет

Банкман-Фрид в частности был обвинен в сговоре с целью мошенничества с товарами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью обмана США и нарушении правил финансирования избирательных кампаний, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в пять лет.

"Максимальные сроки наказания, предусмотренные законом, установлены Конгрессом и приведены здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор подсудимому будет определяться судьей", - заявила прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.

CNN сообщил, что даже если Банкман-Фрид будет признан виновным по всем восьми пунктам обвинения, он, скорее всего, не будет приговорен к максимальному сроку по каждому пункту.

Источник фото:ferra.ru
Источник:Insider
Теги:
#криптовалюта
,
#биржа
,
#суд
Новости партнеров
Новости партнеров