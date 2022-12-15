Основателю криптобиржы FTX грозит срок до 115 лет

Банкман-Фрид в частности был обвинен в сговоре с целью мошенничества с товарами, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью обмана США и нарушении правил финансирования избирательных кампаний, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в пять лет.

"Максимальные сроки наказания, предусмотренные законом, установлены Конгрессом и приведены здесь только в информационных целях, поскольку любой приговор подсудимому будет определяться судьей", - заявила прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка.

CNN сообщил, что даже если Банкман-Фрид будет признан виновным по всем восьми пунктам обвинения, он, скорее всего, не будет приговорен к максимальному сроку по каждому пункту.