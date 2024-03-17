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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 07:30
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Основателю криптовалютной биржи захотели дать до 50 лет тюрьмы в США

Прокуроры добиваются максимального срока
Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, может провести остаток жизни в тюрьме. Прокуроры в Нью-Йорке настаивают на приговоре в 40−50 лет, ссылаясь на разрушительные последствия его криптовалютного мошенничества как для инвесторов, так и для всей индустрии.

Основанная в 2019 году, компания FTX стремительно выросла и стала криптовалютной державой с оценкой в 32 миллиарда долларов. Однако в 2022 году компания потерпела крах из-за мошеннических действий Банкмана-Фрида. Прокуроры утверждают, что он вывел миллиарды из FTX и ее родственной компании Alameda Research, оставив после себя дыру в 10 миллиардов долларов.

В своем заявлении прокуроры утверждают, что масштабы мошенничества Банкмана-Фрида беспрецедентны. «Это одно из крупнейших финансовых мошенничеств всех времен», — пишут они.

Рекомендация по вынесению сурового приговора основывается на шести ключевых моментах:

  • Ущерб, оцениваемый в 10 миллиардов долларов, превышает все предыдущие случаи финансового мошенничества, преследовавшиеся в округе.

  • Преступления Банкмана-Фрида не были единичными случаями, а включали в себя годы просчитанных манипуляций.

  • Инвесторы, как частные лица, так и организации, потеряли свои сбережения, а многие жертвы испытали «сильные эмоциональные переживания».

  • Обвинения против Банкмана-Фрида, как сообщается, представляют собой лишь малую часть его правонарушений.

  • Прокуроры утверждают, что Банкман-Фрид пытался подтасовать показания свидетелей и лжесвидетельствовать.

  • Банкман-Фрид не раскаивается в содеянном.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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