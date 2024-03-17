Основателю криптовалютной биржи захотели дать до 50 лет тюрьмы в США

Основателю криптовалютной биржи захотели дать до 50 лет тюрьмы в СШАПрокуроры добиваются максимального срока
Основанная в 2019 году, компания FTX стремительно выросла и стала криптовалютной державой с оценкой в 32 миллиарда долларов. Однако в 2022 году компания потерпела крах из-за мошеннических действий Банкмана-Фрида. Прокуроры утверждают, что он вывел миллиарды из FTX и ее родственной компании Alameda Research, оставив после себя дыру в 10 миллиардов долларов.
В своем заявлении прокуроры утверждают, что масштабы мошенничества Банкмана-Фрида беспрецедентны. «Это одно из крупнейших финансовых мошенничеств всех времен», — пишут они.
Рекомендация по вынесению сурового приговора основывается на шести ключевых моментах:
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Ущерб, оцениваемый в 10 миллиардов долларов, превышает все предыдущие случаи финансового мошенничества, преследовавшиеся в округе.
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Преступления Банкмана-Фрида не были единичными случаями, а включали в себя годы просчитанных манипуляций.
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Инвесторы, как частные лица, так и организации, потеряли свои сбережения, а многие жертвы испытали «сильные эмоциональные переживания».
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Обвинения против Банкмана-Фрида, как сообщается, представляют собой лишь малую часть его правонарушений.
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Прокуроры утверждают, что Банкман-Фрид пытался подтасовать показания свидетелей и лжесвидетельствовать.
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Банкман-Фрид не раскаивается в содеянном.