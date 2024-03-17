Основателю криптовалютной биржи захотели дать до 50 лет тюрьмы в США

Основанная в 2019 году, компания FTX стремительно выросла и стала криптовалютной державой с оценкой в 32 миллиарда долларов. Однако в 2022 году компания потерпела крах из-за мошеннических действий Банкмана-Фрида. Прокуроры утверждают, что он вывел миллиарды из FTX и ее родственной компании Alameda Research, оставив после себя дыру в 10 миллиардов долларов.

В своем заявлении прокуроры утверждают, что масштабы мошенничества Банкмана-Фрида беспрецедентны. «Это одно из крупнейших финансовых мошенничеств всех времен», — пишут они.

Рекомендация по вынесению сурового приговора основывается на шести ключевых моментах: