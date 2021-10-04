Основные соцсети и сервисы упали по всему миру

Стало известно, что после того, как упал WhatsApp, пользователи переместились в Telegram. Команда мессенджера написала, что он работает медленно, «но ещё держится».

В то же время в Германии перестали работать не только отдельные соцсети и мессенджеры: проблемы наблюдаются и у ведущих телеком-провайдеров.

Как пишет The Verge, проблема заключается, очевидно, в DNS-сервисе.

Сами компании, в том числе Facebook, сообщили, что уже работают над устранением неполадок. Обещают вернуть всё в норму так быстро, как это будет возможно.

Судя по DownDetector, проблемы 4 октября есть и у «ВКонтакте», и у различных операторов сотовой связи. Впрочем, последнее может указывать по большей части на то, что люди испытывают проблему с определёнными сервисами.