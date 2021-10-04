Основные соцсети и сервисы упали по всему миру

Основные соцсети и сервисы упали по всему мируFacebook, WhatsApp и Instagram и др.
Стало известно, что после того, как упал WhatsApp, пользователи переместились в Telegram. Команда мессенджера написала, что он работает медленно, «но ещё держится».
В то же время в Германии перестали работать не только отдельные соцсети и мессенджеры: проблемы наблюдаются и у ведущих телеком-провайдеров.
Как пишет The Verge, проблема заключается, очевидно, в DNS-сервисе.
Сами компании, в том числе Facebook, сообщили, что уже работают над устранением неполадок. Обещают вернуть всё в норму так быстро, как это будет возможно.
Судя по DownDetector, проблемы 4 октября есть и у «ВКонтакте», и у различных операторов сотовой связи. Впрочем, последнее может указывать по большей части на то, что люди испытывают проблему с определёнными сервисами.
Сообщается, что TikTok тоже упал.
Журналист Independent заявил, что записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации. Другой журналист сообщил, что у Facebook не работают и внутренние инструменты, в том числе Workplace. Из-за этого в компании встала вся работа.