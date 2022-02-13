Основы жизни могли зародиться в космических пылевых облаках

Новое исследование показало, как аминокетон, который способен образовывать аминокислоту глицин, может быть создан в космических условиях и без присутствия воды. В частности, его создали в условиях космических молекулярных облаков, где в изобилии присутствуют углерод, аммиак и окись углерода.

Другими словами, условия внутри космических пылевых облаков могут способствовать формированию пептидов, которые могли попасть на Землю. Это показывает, что основы жизни могли возникнуть и на нашей планете или не только тут. Исследователи отметили, что доставка молекул из космоса на скалистые планеты в обитаемой зоне может быть важным фактором происхождении жизни.