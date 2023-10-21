Особенность гаубицы «Коалиция-СВ» — стрельба шквальным огнем

«Коалиция-СВ» на сегодняшний день является лучшей гаубицей среди всех самоходных артиллерийских установок в мире, поясняет Кнутов. Это связано с ее дальностью стрельбы - заявленная дальность стрельбы до 70 км при использовании активно-реактивных боеприпасов превосходит западные аналоги, и это существенное преимущество.

Важнейшей особенностью САУ является ее пушка, которая может вести огонь в режиме «шквал огня». Это означает, что можно произвести до десяти выстрелов с таким расчетом, чтобы они одновременно попали в цель. При этом создается впечатление, что стреляет целая батарея орудий, хотя используется только одно орудие. Такая возможность гарантирует уничтожение цели.

Кнутов также подчеркнул, что САУ предназначена для ведения сетецентрической войны, что позволяет ей получать информацию о целях в автоматическом режиме. Баллистические вычислители могут вносить поправки с учетом погодных условий, нагрева и износа ствола. Гаубица имеет прочное шасси, позволяющее ей быстро передвигаться и эффективно маневрировать независимо от условий местности и погоды.