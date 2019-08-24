Особенности Bitcoin помогут облегчить приём лекарств в будущем

Приложение назвали MedBlockChain. С его помощью пользователи смогут сканировать лекарственные препараты и проверять, поддельный перед ними продукт или нет. Также приложение даёт доступ к медицинским данным пользователей, которые использует, чтобы рассчитывать индивидуальную оптимальную дозу препаратов.

Поскольку эти данные должны быть хорошо защищены, разработчики решили использовать блокчейн. В такой структуре нельзя изменить порцию данных, не повлияв на всё остальное. А это значит, что все изменения могут быть тут же зафиксированы и отслежены.

Исследователям предстоит протестировать приложение на группе пациентов. Это могут быть люди с диабетом, которым необходимо постоянно измерять уровень сахара в крови и принимать лекарства.

Прототип MedBlockChain уже сейчас можно скачать в App Store и Google Play.