Особые кишечные бактерии оказались способны защитить от радиации

Облучение используется при лечении рака. Но помимо опухоли оно негативно воздействует на весь организм. Учёные решили узнать, как радиация влияет конкретно на микробиоту кишечника. Для этого они облучили мышей. Исследователи увидели: некоторые животные смогли восстановиться и долго жить после облучения.

Как оказалось, кишечный микробиом таких мышей отличался от обычного. Учёные решили передать другим особям их кишечные бактерии. В результате животные оказались тоже лучше защищены от радиации. Исследователи даже выявили отдельных бактерий, вовлечённых в этот процесс.