Осознают ли люди в коме, что происходит вокруг них

Часто кому описывают как «бодрствование без сознания». То есть человек может открывать глаза, спать и просыпаться, но при этом совершенно не реагировать на внешние стимулы. Многие годы люди считали, что такие пациенты вообще не понимают, что происходит «во внешнем мире», вокруг них, а также кто они и где находятся.

Однако доктор Адриан Оуэн вместе с коллегами провёл исследование, в котором участвовала Кэрол - женщина, попавшая в аварию и находившаяся в коме. Учёные попросили её представить, как она машет руками в воздухе, будто играет в теннис. После этого часть мозга, премоторная кора, у неё активировалась так же, как и у здоровых людей. Это наводит на мысль, что пациентка могла понять всё, что ей сказали, и ответить на это. Не физическая реакция, а реакция мозга это подтвердила. При этом сама Кэрол физически никак не реагировала больше пяти месяцев.