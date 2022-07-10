Останки самого древнего европейца обнаружены в Испании

До сих пор самыми древними человеческими окаменелостями в горах Сьерра-де-Атапуэрка была нижняя челюсть и несколько других фрагментов костей двух людей, живших в этом месте 1,2 миллиона лет назад, которые были найдены в 2007 году.

Новая окаменелость появилась на 7 уровне раскопок, возраст которого может составлять не более 1,4 миллиона лет. Детальный анализ новой части лица может помочь прояснить, кем были первые европейские люди, как они были связаны с более поздними группами и принадлежали ли они все к одному виду.

Окаменелость была найдена 30 июня Эдгаром Теллесом, аспирантом Национального центра исследований эволюции человека. Она находилась примерно на два метра ниже, чем челюстная кость, найденная в 2007 году. Сначала в глине появился фрагмент щечной кости, а чуть позже - челюстной кости. На следующий день после детального анализа ученые, проводившие раскопки, пришли к выводу, что останки однозначно являются человеческими.