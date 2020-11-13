Остановка выбросов парниковых газов не спасёт от глобального потепления

Кратко о работе учёных пишет ТАСС. Авторы работы заявили, что «незатухающий процесс таяния вечной мерзлоты» начался ещё в прошлом веке. Остановить его сейчас крайне сложно.

В 2015 году многие страны подписали Парижское соглашение, в рамках которого обязались уменьшить выбросы парниковых газов, чтобы удержать рост среднегодовых температур. Но, кажется, это соглашение не приведёт к цели.

Учёные рассчитали, как будет меняться климат Земли в ближайшие 500 лет после подписания Парижских соглашений и в случае полного отказа от выбросов. Как оказалось, во всех случаях климат будет необратимо меняться.

Чтобы остановить глобальное потепление, по словам учёных, нужно построить примерно 30 тысяч заводов для захвата углекислого газа из атмосферы.