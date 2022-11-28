Осторожно: за публикацию текстов и аккордов групп «Кино» и «Наутилус Помпилиус» потребуют заплатить 500 тысяч рублей

18:23, 28 ноября 2022
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Осторожно: за публикацию текстов и аккордов групп «Кино» и «Наутилус Помпилиус» потребуют заплатить 500 тысяч рублейНу, и как теперь играть «Группу крови»?
Администраторы сайта для музыкантов AmDm рассказали, что к ним обратились владельцы исключительных прав на композиции групп «Кино», «Наутилус Помпилиус» и «Агата Кристи» и потребовали удалить тексты и аккорды.
Фото: Pixabay
Правообладатели тут ООО «Первое музыкальное Издательство» и ООО «Национальное музыкальное Издательство». Они требуют либо удалить композиции, либо платить 500 тысяч рублей за каждые 100 песен из их списка в год.
Компании даже предоставили договоры с родственниками Виктора Цоя, с Вячеславом Бутусовым и другими лицами. Хоть сайт и удалил песни, правообладатели намерены подать на администратора в суд и взыскать компенсацию от 10 тысяч рублей за каждую песню. У владельцев портала таких денег нет.