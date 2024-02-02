Осужденный за взлом консолей хакер начал платить Nintendo прямо из тюрьмы

Отбывая 40-месячный срок, Боузер начал зарабатывать 1 доллар в час за то, что консультировал других заключенных с психологическими проблемами. Несмотря на ограниченный доход, он начал выделять часть денег на Nintendo.

Боузер утверждает, что не принимал глубокого участия в пиратской схеме, занимаясь в основном маркетингом и созданием веб-сайтов. Однако он согласился на признание вины, чтобы избежать длительного судебного разбирательства и потенциального финансового краха. Хотя Боузер утверждает, что изменился, из-за признания вины ему грозят в будущем ограничения на работу с современным игровым оборудованием.